Beide Klubs standen sich erst vier Mal gegenüber. Das war in RB Leipzigs Zweitliga-Spielzeiten 2014/15 und 2015/16. Bestes Ergebnis der Fürther war ein 2:2 in Leipzig. (Das letzte Tor der Partie erzielte übrigens Emil Forsberg.) Die drei anderen Duelle gewann RB.

In der Aufstiegssaison vor einem Jahr setzte Trainer Stefan Leitl gut und gern auf ein 4-4-2-System mit Raute. In der aktuellen Form und gegen RB Leipzig ("eine der besten Mannschaften Deutschlands") wird er wahrscheinlich etwas defensiver aufstellen. Bester Torschütze ist Branimir Hrgota, der zwei der bislang erst fünf Treffer erzielt hat. Dreh- und Angelpunkt des Fürther Spiels sollte wie in der letzten Saison Paul Seguin sein. Doch auch beim im rechten Mittelfeld beheimateten Sohn der FCM-Legende Wolfgang "Paule" Seguin läuft es nicht. Und gegen Leipzig fehlt er auch noch gelbgesperrt.