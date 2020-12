Gegnercheck Werder Bremen: Wieder Abstiegskampf, wieder Ausfälle

1. Bundesliga | 11. Spieltag

Nach 40 Jahren Dauer-Zugehörigkeit in der Fußball-Bundesliga wäre es im vergangenen Sommer beinahe um Werder Bremen geschehen. Der Klassenerhalt hing am seidenen Faden. Erst in der Abstiegsrelegation und ohne einen Sieg gegen Zweitligist Heidenheim konnte sich Bremen retten. Noch mal wollte sich Werder nicht so ein Zitterspiel leisten. In der aktuellen Spielzeit läuft es aber auch nicht besonders. Die Punktausbeute (11 Zähler nach 10 Spielen) ist sogar exakt die gleiche wie ein Jahr zuvor.