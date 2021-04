Gegnercheck Die Bilanz spricht gegen Werder Bremen

Nach 40 Jahren Dauer-Zugehörigkeit in der Fußball-Bundesliga wäre es im vergangenen Sommer beinahe um Werder Bremen geschehen. Der Klassenerhalt hing am seidenen Faden. Erst in der Abstiegsrelegation und ohne einen Sieg gegen Zweitligist Heidenheim konnte sich Bremen retten. In dieser Saison soll dieses Zitterspiel vermieden werden, dafür brauchen die Norddeutschen noch ein paar Punkte und am besten zwei gute Spiele gegen RBL. Beide begegnen sich im April gleich zweimal.