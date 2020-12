Aktuelle Lage

Nach einem Saisonstart nach Maß, inklusive eines 4:1-Erfolgs gegen Rekordmeister Bayern München, kam die TSG Hoffenheim ordentlich ins Wanken. Grund dafür waren vor allem mehrere positive Corona-Fälle im Team: Zeitweise waren neun Spieler infiziert und in Quarantäne. Die Folge: Sieben Partie in Serie mussten die Kraichgauer auf einen Sieg warten. Nach dem langersehnten Dreier am 10. Spieltag gegen Augsburg setzte es am vergangenen Sonntag aber gleich die nächste herbe Klatsche. Beim 1:4 gegen den neuen Spitzenreiter aus Leverkusen gab es für die Mannschaft von Sebastian Hoeneß nichts zu holen, zu allem Überfluss beendete man die Partie nach den Platzverweisen für Florian Grillitsch und Stefan Posch (jeweils Gelb-Rot) in deutlicher Unterzahl.

Trotz der durchwachsenen Ergebnisse bleiben die Hoffenheimer aber weiter ein brandgefährlicher Gegner. Kommt die TSG offensiv erst einmal ins Rollen, sollten die gegnerischen Abwehrreihen gewarnt sein – Bayer München wird ein Lied davon singen können. Ebenso die Gegner in der Gruppenphase der Europa League, die Hoffenheim ohne Niederlage auf Platz eins abschloss. Auch die in der Bundesliga bisher 19 erzielten Saisontore zeigen, dass die Schwachstelle nicht im Angriff liegt. Vielmehr hapert es im Defensivbereich. Dort schlug der Ball bereits 21 Mal im Kasten von Torwart Oliver Baumann ein. Dabei ist man in diesem Mannschaftsteil mit den erfahrenen Sebastian Rudy, Kevin Vogt und Havard Nordtveit eigentlich gut aufgestellt.

Der Trainer

Das Medieninteresse war durchaus groß, als Sebastian Hoeneß im Sommer dieses Jahres das Traineramt bei der TSG übernahm. Der Sohn von Dieter Hoeneß und Neffe von Uli Hoeneß mischte mit Bayern München II in der vergangenen Saison die 3. Liga auf, krönte sich nach einer bärenstarken Rückrunde zum Meister. Nicht wenige halten große Stücke auf den 38-jährigen Fußballehrer, der selbst eine kurze Zeit (2006/07) für Hoffenheim kickte. Sebastian Hoeneß trat im Sommer die Nachfolge von Alfred Schreuder in Hoffenheim an. Bildrechte: imago images/TSG 1899 Hoffenheim

Dass er bisher erst drei Siege als Bundesligacoach feiern konnte, hängt sicherlich auch mit dem schwierigen Start unter Corona-Bedingungen zusammen. Zeitweise hatte Hoeneß keine große Auswahl, musste aufstellen wer zur Verfügung stand. Seine Handschrift als Trainer war dennoch bereits nach wenigen Auftritten zu erkennen: Schon in München pflegte Hoeneß einen äußert offensiven Spielstil mit viel Ballbesitz. Vor der Dreier- bzw. Viererkette vor der Abwehr fungiert Rückkehrer Sebastian Rudy als Spielmacher. Oft wird das Spiel bei eigenen Gegenstößen über die Außenbahnen geöffnet. Mit Andrej Kramaric, Ihlas Bebou oder Munas Dabbur weiß Hoeneß drei Vollstrecker an vorderster Front.

Spieler im Fokus

Dreh- und Angelpunkt des Hoffenheimer Spiels ist ohne Zweifel Andrej Kramaric. Seit 2016 streift sich der kroatische Nationalspieler das Trikot der TSG über. Mit 81 Toren in über 160 Pflichtspielen ist er mittlerweile Rekordtorschütze in Hoffenheim. Ob als Spitze, auf dem Flügel, als hängende Spitze oder im offensiven Mittelfeld: Technisch versiert und mit einer enormen Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor kann der Stürmer in der Offensive so gut wie jede Position bekleiden. Eine starke Ballbehandlung und seine große Übersicht machen ihn dabei zu einem unberechenbaren Faktor für die gegnerischen Abwehrreihen. Andrej Kramaric ist Hoffenheims Rekordtorschütze. Bildrechte: imago images / Nordphoto

Allein an den ersten drei Spieltagen traf Kramaric sechs Mal ins Schwarze. Seine Corona-Infektion kurz darauf kam zur Unzeit: Ohne den 29-jährigen Offensivgeist konnte Hoffenheim nur ein mageres Pünktchen aus vier Spielen holen. Seit der Rückkehr des Kroaten blieb man postwendend in drei Partien ungeschlagen – auch dank dreier Scorerpunkte von Kramaric. Knipst der Rechtsfuß auch in dieser Saison weiter so fleißig, dürfte es für Hoffenheim nicht leicht werden, ihren Topstürmer über die Saison hinaus in den eigenen Reihen zu halten.

Personal

Der Blick auf die Ausfälle dürfte aus Hoffenheimer Sicht Kopfschmerzen bereiten. Mit Ermin Bicakcic (Kreuzbandriss), Benjamin Hübner (Fußverletzung), Florian Grillitsch (Gelb-Rot-Sperre) und Pavel Kaderabek (Wadenzerrung) fehlen gleich mehrere Leistungsträger. Auch Jacob Bruun Larsen (Trainingsrückstand), Dennis Geiger (Rotsperre), Stefan Posch (Gelb-Rot-Sperre) und Konstantinos Stafilidis (Schulter-OP) werden nicht zur Verfügung stehen.

Bilanz gegen RB Leipzig

Viel zu holen gab es für Hoffenheim gegen Leipzig in letzter Zeit nicht. Die Aufeinandertreffen in der vergangenen Saison entschieden die Sachsen klar für sich (3:1/2:0). Auch die Gesamtbilanz spricht klar für die Leipziger, die in neun Partien fünf Mal als Sieger vom Platz gingen. Hoffenheim konnte hingegen nur zwei Mal drei Punkte einfahren. Dafür schenkte man RB in der Saison 2017/18 in Addition gleich neun Tore ein (4:0/5:2). Wie der Zufall es will, hieß der Trainer auf Seiten der TSG damals Julian Nagelsmann. Dani Olmo avancierte beim letzten Aufeinandertreffen mit zwei Toren zum Matchwinner. Bildrechte: Markus Gilliar/GES/Pool

Voraussichtliche Aufstellungen

Baumann – Akpoguma, Vogt, Nordtveit – Rudy, Samassekou, Skov – Gacinovic, Baumgartner – Dabbur, Kramaric