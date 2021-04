In der Partie Mitte Dezember 2020 stellten die Hoffenheimer eigentlich das insgesamt bessere Team, vergaben aber zahlreiche Chancen. RB dagegen legte eine Effizienz an den Tag, wie man sie von den Leipzigern selten in dieser Saison gesehen hat. Das entscheidende Tor erzielte Yussuf Poulsen in der 60. Minute. Dass der eine Treffer zum Sieg reichte, lag nicht zuletzt an Abwehrchef Dayot Upamecano und Torhüter Peter Gulacsi.