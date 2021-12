Der Unterschiedsspieler

Am letzten Spieltag der vergangenen Saison krönte der 1. FC Union gegen RB die beste Saison seiner Vereinsgeschichte. In der zweiten Minute der Nachspielzeit erzielte Max Kruse den Siegtreffer und schoss die Berliner in den Europapokal. Auch in dieser Saison ist Kruse der Star in Unions Mannschaft. Im Hinblick auf das Wiedersehen mit den Messestädtern fasste sein Trainer Urs Fischer die Stärken seines "Unterschiedsspielers" zusammen: "Max ist ein Kreativspieler. Sein letzter Pass kann immer wieder für Gefahr sorgen."

Zuletzt bot der Schweizer Kruse zumeist als hängende Spitze im bevorzugten 5-3-2-System auf. Gegen Leipzig sei aber auch eine andere Anordnung denkbar: "Wenn man ihn auf der Zehn spielen lässt und eine zweite Spitze dazu nimmt, wären wir noch offensiver."

Unions Schlüsselspieler in der Offensive: Max Kruse (li.) und Taiwo Awoniyi (re.). Bildrechte: IMAGO / Eibner

Die Spielweise

Insbesondere in der vergangenen Spielzeit war Kruse Unions wichtigster Mann. In der laufenden Saison bekommt er im Sturm tatkräftige Unterstützung von Taiwo Awoniyi. Der Nigerianer ist seit seiner festen Verpflichtung in diesem Sommer zu einem der besten Stürmer der Bundesliga gereift. Nicht zuletzt seine acht Treffer aus 13 Spielen sorgen dafür, dass Union erneut fester Bestandteil der oberen Tabellenhälfte ist. Unterstützt wird er von den offensivstarken Außenverteidigern der Unioner. Sie schalten sich in jeden Angriff ein. Linksverteidiger Nico Gießelmann notiert bisher je drei Tore und drei Vorlagen.

Union-Trainer Urs Fischer. Bildrechte: IAMGO / Bernd König

Die Saison

Mit 20 Punkten aus 13 Spielen steht Union voll im Soll. Trotzdem gaben die Köpenicker bereits gegen Stuttgart, Köln und zuletzt bei der 1:2-Niederlage in Frankfurt in der Schlussphase einige Punkte ab. Seine Mannschaft sei zwar fit, so Trainer Fischer, "aber es gibt auch die mentale Verfassung." Die Belastung durch die zahlreichen Reisen während der Europapokal-Wochen sei für viele Spieler neu. "Entscheidend ist, dass wir einen Fokus hinbekommen", hofft Fischer deshalb. Vor den Leipzigern hat der Trainer großen Respekt. Zwar erinnere ihre Saison an eine Achterbahnfahrt, aber: "wenn sie wirklich im Spiel sind, sind sie sehr stark." Von Marschs Mannschaft erwarte er geradliniges Spiel in die Spitze. "Ich glaube wir wissen in etwa, wie sie spielen werden."