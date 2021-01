Der Amerikaner Matarazzo hat an einer US-Elite-Uni Mathematik studiert und gilt als sehr detailversessen. Feste Formation gibt es für ihn nicht – Variabilität ist für ihn extrem wichtig. Und die bekommt er am besten in lernwillige junge Spieler rein. Was Matarazzo fehlt, ist Erfahrung: Der VfB ist seine erste Station als Cheftrainer im Profibereich. Bislang war das jedoch nicht entscheidend.