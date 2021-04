Pellegrino Matarazzo ist als Sohn italienischer Einwanderer in den USA geboren. Sein Vater war glühender Verehrer des SSC Neapel, was Matarazzo zum Fußball brachte. Nachdem er beim Spielen im Park einem deutschen Scout aufgefallen war, zog er im Jahr 2000 nach Deutschland, spielte dann in der Oberliga und kurz danach beim SV Wehen in der Regionalliga. 2009 machte er seine letzte Partie als Spieler bei der Reserve des 1. FC Nürnberg, bei der er dann 2010 unter René Müller Co-Trainer wurde.