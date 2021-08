Fußball | Bundesliga VfB Stuttgart: Tabellenführer trotz Ausfällen

Elf Tore in zwei Pflichtspielen: Der VfB Stuttgart ist zielsicher in die neue Saison gestartet. Lohn sind die zweite Pokalrunde und die natürlich noch wenig aussagekräftige Tabellenführung in der Bundesliga. Trotz namhafter Ausfälle und relativ bescheidener Spieler-Einkäufe in diesem Sommer.