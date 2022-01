Sasa Kalajdzic (re.) feierte in Fürth sein Comeback nach seiner schweren Verletzung aus dem Hinrundenspiel in Leipzig

Sasa Kalajdzic (re.) feierte in Fürth sein Comeback nach seiner schweren Verletzung aus dem Hinrundenspiel in Leipzig Bildrechte: IMAGO / Eibner

Schwere Verletzungen seiner Akteure machten Trainer Pellegrino Matarazzo das Leben in der Vorrunde immer wieder schwer. Besonders der Ausfall vom langen Mittelstürmer Sasa Kalajdzic, der sich am 2. Spieltag beim 0:4 bei RB Leipzig eine Schulterluxation zugezogen hatte und den Rest der Hinrunde ausfiel, wog heftig. Das Fehlen des EM-Teilnehmers aus Österreich, der in der vergangenen Saison 16 "Buden" gemacht hatte und immer mehr zum Gesicht des VfB avancierte, war nicht zu kompensieren.

Und so waren die ersten 17 Bundesliga-Partien geprägt von einer Art "Versprechen auf mehr". Zum Rückrundenstart in Fürth stotterte der Motor dann aber weiterhin. Das 0:0 beim Tabellenletzten war eine herbe Enttäuschung. Immerhin: Sasa Kalajdzic war schon wieder torgefährlich - und danach völlig im Eimer: "Ich habe alles probiert, aber jetzt spüre ich meinen ganzen Körper. Ich bin fix und fertig."

Coach Matarazzo gab zu, dass er dem VfB-Spiel "wieder gutgetan" habe und Sportdirektor Sven Mislintat betonte, dass der 2,00 Meter lange Angreifer "als Zielspieler enorm wichtig" sei. Besonders für Borna Sosa, einen der besten Linksverteidiger der Liga, dessen Flanken zuletzt oft keinen Abnehmer fanden. Auch wertvoll: Kapitän Wataru Endo im Mittelfeld, ein neues Statistik-Tool bescheinigte dem Japaner vor kurzem bessere Werte als Dortmunds gehyptem Jungstar Jude Bellingham. In die Startelf gegen Leipzig zurückkehren könnte Verteidiger Konstantinos Mavroponas, der nach einer Corona-Erkrankung am Dienstag wieder ins Training eingestiegen ist.

2019 stieg der VfB trotz einer namhaften und teuren Mannschaft ab. In der Relegation setzte sich Union Berlin durch. Bildrechte: imago images / foto2press

Das Vertrauen in Sportchef Mislintat, einen kantigen Westfalen, der lange bei Borussia Dortmund für die Entdeckung der Talente zuständig war und als eines der "Diamantenaugen" der Liga gilt, ist groß. Er will die Fehler aus der Vergangenheit, als zu viel Geld für Altstars wie Ex-Nationalspieler Mario Gomez floß und der sportliche Erfolg obendrein ausblieb, vermeiden: "Selbst wenn wir absteigen sollten, sind wir in einer wirtschaftlich ganz anderen Situation als beim Abstieg 2019. Wir haben fast die Hälfte des Gehalts des letztens Abstiegs. Wir planen den Klub so, dass wir einen neuerlichen Abstieg wirtschaftlich verkraften können. Da darf man die Augen nicht verschließen."