16. Spieltag: Stuttgart – Mainz 1:1 (1:1)

In Spiel eins nach der Winterpause gelang Stuttgart anfänglich nicht viel. Umso überraschender kam dann die Führung durch Guirassy (36.), Mainz glich recht schnell wieder aus (40.). In der zweiten Hälfte spielten die Gastgeber deutlich engagierter. Für einen Sieg fehlte es nur an Effizienz: Guirassy (60./Latte) und Vagnoman (87.) vergaben die besten Chancen.

Serhou Guirassy (6 Bundesliga-Tore) ist Stuttgarts Topscorer. Bildrechte: IMAGO / Sportfoto Rudel

17. Spieltag: Hoffenheim – Stuttgart 2:2 (1:1)

Trotz des mauen Starts gegen Mainz setzte Labbadia auf die gleiche Startelf. Die riss in der ersten Halbzeit erneut keine Bäume aus. Entsprechend schmeichelhaft war Guirassys 1:1-Ausgleich in der Nachspielzeit. Kramaric hatte früh für Hoffenheim getroffen (11.). Nach der Pause legte der VfB einmal mehr einen Zahn zu und schaffte verdient das 2:1 (77./Endo) – um dann in Unterzahl in der Nachspielzeit noch das 2:2 zu kassieren.

Zwei Dummheiten kosten zwei Punkte

Apropos Unterzahl und Gegentor in der Nachspielzeit: Beides wäre - da waren sich fast alle Stuttgarter einig – wahrscheinlich nicht passiert, wenn sich Naouirou Ahamada mehr im Griff gehabt hätte. Der 20-Jährige leistete sich nämlich erst eine Gelbe Karte wegen Meckerns und feierte fünf Minuten später seinen zweiten Assist zum 2:1 auf dem Zaun beim Fanblock – was verboten ist und ihm Gelb-Rot einbrachte. Gegen RB Leipzig ist der Franzose also gesperrt.

Ahamada (Nr.32) feiert bei den Fans und fliegt dann vom Platz. Bildrechte: IMAGO / HMB-Media

Weitere Ausfälle