Mit vier Toren hat Bochum zwar längst nicht die harmloseste Offensive der Bundesliga. Trotzdem ist das natürlich zu wenig, um aus dem Tabellenkeller zu kommen. Besserung ist nicht in Sicht. Denn die mit Abstand beiden besten Torschützen der vergangenen Saison waren Robert Zulj und Simon Zoller mit je 16 Treffern. Aber der Österreicher Zulj spielt jetzt für den arabischen Erstligisten Ittihad Kalba. Und Zoller (in dieser Saison bislang zwei Tore) ist vor reichlich zwei Wochen mit einem Kreuzbandriss ausgefallen. Ein potenzieller Goalgetter wäre noch Sebastian Polter, aber der hat Ladehemmungen (bislang ein Tor gegen Mainz). Gegen RB Leipzig allerdings hat er eine gute Quote: In sieben Spielen gelangen ihm vier Treffer.

13 Gegentore kassierte der VfL in den ersten fünf Punktspielen. Auch in dieser Statistik standen und stehen die Ruhrpottler damit nicht am schlechtesten da. Nichtsdestotrotz musste mehr Stabilität in die Abwehr, und Trainer Thomas Reis baute deshalb die Vierer-Abwehrkette um, ersetzte Stafylidis durch Herbert Bockhorn und Lampropolous durch Erhan Masovic. Der Umbau fruchtete: Nach 12 Gegentoren in drei Spielen hielt Bochum zuletzt gegen Stuttgart (0:0) endlich mal wieder den Kasten sauber.