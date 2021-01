Der VfL Wolfsburg wollte in dieser Saison den Abstand auf die Champions-League-Plätze in der Fußball-Bundesliga deutlich verkürzen. Das ist dem Europa-League-Starter gelungen.

Trainer Oliver Glasner und Sportchef Jörg Schmadtke haben in den vergangenen eineinhalb Jahren ein Team geformt, das sich gefunden hat, eine gewisse Robustheit verkörpert und das nur schwer zu schlagen ist. Zuletzt holte man in Unterzahl noch ein 2:2 bei Champions-League-Mitkonkurrent 1. FC Union Berlin.

In dieser Saison verloren die Wölfe in der Bundesliga nur zweimal - bei Borussia Dortmund und Bayern München, zwei Gegner also, gegen die man durchaus einmal verlieren kann. Der Rückstand auf Position vier beträgt nur drei Punkte. Die Champions League bleibt in Reichweite.