So ging van Bommel schon stark geschwächt in seine erste Saison als Bundesliga-Coach. Aber der frühere Profis des FC Bayern machte quasi das Beste aus der schwierigen Situation und coachte sein Team erst zu einem 1:0 gegen den Aufsteiger VfL Bochum und dann zu einem 2:1 bei der ambitionierten Hertha aus Berlin. Da die Wolfsburger als einziges Bundesliga-Team die beiden ersten Partien gewinnen konnten, stehen sie vor dem 3. Spieltag auf Tabellenplatz eins. Das kommt auch insofern etwas überraschend, als dass sich die "Wölfe" vor der Saison nicht besonders namhaft verstärkten. Sie holten nur Abwehrmann Sebastiaan Bornauw aus Köln (der in den ersten beiden Matches auf der Bank saß) und U21-Europameister Lukas Nmecha von Manchester City (der in Berlin nach seiner Einwechslung das Siegtor schoss). Dafür blieben der von RB stark umworbene Maxence Lacroix und Topstürmer Wout Weghorst. Und in dieser Woche rüsteten die Wolfsburger dann doch noch einmal ihren Kader auf: mit Nationalspieler Luca Waldschmidt, der für geschätzte zwölf Millionen Euro von Benfica Lissabon in die Autostadt wechselt.

Der VfL Wolfsburg ist interessanterweise mit Abstand der Gegner, mit dem sich die Leipziger bisher am häufigsten duellierten. Das liegt auch daran, dass man im DFB-Pokal schon fünf Mal aufeinander traf - bereits das erste Mal in der Saison 2011/12, als der damalige Regionallist RB den Bundesligisten aus Wolfsburg dank dreier Tore von Daniel Frahn mit 3:2 bezwang. 2019/2020 siegten die Sachsen sogar mit 6:1, während es in der Vorsaison 2:0 für sie hieß. Insgesamt schieden sie nur einmal gegen den VfL aus (0:2 in der Saison 2014/15).



In der Bundesliga ist die Bilanz etwas ausgeglichener, dort führt RB knapp mit drei Siegen, gegenüber Wolfsburg mit zwei. Dazu kommen fünf Remis. Im abgelaufenen Spieljahr trennte man sich zweimal 2:2, auch davor gab es zwei Unentschieden. So ist der letzte Leipziger Sieg in der Liga gegen den VfL schon gut zwei Jahre her (2:0 im April 2019).