Koen Casteels ist seit sechs Jahren in Wolfsburg. Vor allem in der aktuellen Saison ist er ein stabiler Rückhalt. Von 39 Pflichtspielen bestritt der Belgier 36, ausgefallen war er nur zu Saisonbeginn. Wie schwer er zu bezwingen ist, weiß RB Leipzig nur zu gut: Im Pokal-Duell vor reichlich zwei Monaten hielt er sein Team mit mehreren Glanzparaden lange im Spiel.

Wout Weghorst ist in Wolfsburg das, was RB Leipzig seit dem Weggang von Timo Werner fehlt: ein waschechter Knipser - wuchtig, schnell und mit einem echten Torriecher. Damit ist er der Zielspieler fast jeden VfL-Angriffs. Der 28 Jahre alte niederländische Riese (1,97 m) hat in dieser Saison kein einziges Spiel verpasst damit im Team die meisten Spielminuten auf dem Buckel. Seine Bilanz: 25 Tore und 8 Vorlagen. Weghorst ist kaum zu stoppen.

Vor wenigen Wochen noch galt Oliver Glasner als ein Top-Kandidat für die Nachfolge von Julian Nagelsmann in Leipzig. Daraus wurde nichts, aber in Wolfsburg will er wohl trotzdem nicht bleiben. Der Trainer vermied auch am Tag vor dem Duell mit RB ein klares Bekenntnis zum VfL über den Sommer hinaus und wich bei jeder Frage über seine Zukunft aus. Zuletzt wurde er mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht.