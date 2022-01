Dabei hat Wolfsburg wirklich namhaftes Personal. Zum Beispiel Luca Waldschmidt. Der Shootingstar aus Freiburger kam nach einem kurzen Lissaboner Intermezzo im Sommer für 12 Millionen Euro nach Wolfsburg. Seine ernüchternde Bilanz in dieser Saison: elf Einsätze, ein Tor. Dann ist da noch Maxence Lacroix, der letzten Sommer eigentlich unbedingt zu RB Leipzig wechseln wollte, was aber an der Ablöse scheiterte. Inzwischen hat er seinen Vertrag für mehr Gehalt verlängert. Im Sommer wurde zudem Dodi Lukébakio ausgeliehen, richtig gezündet hat der Ex-Berliner aber auch noch nicht.

Immerhin geht der VfL Wolfsburg relativ ausgeruht in die Partie in Leipzig. Sieben „freie“ Tage haben die „Wölfe“, RB gerade mal drei. Grund ist das eher skurrile Ausscheiden im DFB-Pokal. In der 1. Runde hatten sich die Wolfsburger zwar mit 3:1 n.V. gegen Regionalligist Preußen Münster durchgesetzt, doch wegen eines nicht erlaubten sechsten Spielerwechsels wurde der Sieg am Grünen Tisch in eine Niederlage umgewandelt.