Nach dem Rauswurf von David Wagner als Trainer von Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat Ralf Rangnick eine Rückkehr zu seinem früheren Klub nicht ausgeschlossen. "Wenn ich sagen würde, Schalke interessiert mich überhaupt nicht, dann würde ich lügen", sagte der 62-Jährige, der in den vergangenen Jahren bei RB Leipzig unter Vertrag stand, am Sonntag (27.09.2020) bei Sky Sport News: "Ich bin dem Verein noch immer verbunden", erklärte Rangnick.

Rangnick hat Schalke bereits 2004/05 und 2011 trainiert und mit den Königsblauen den letzten Titelgewinn, den DFB-Pokalsieg vor neun Jahren, gefeiert. Im Moment falle es ihm schwer, sich vorzustellen, ein drittes Mal zu Schalke zu gehen, sagte Rangnick: "Aber im Fußball nie zu sagen, macht nicht wirklich Sinn." Rangnick war zuletzt seit 2012 bei RB Leipzig Sportdirektor oder Trainer – seine letzte Position war seit einem Jahr "Head of Sport and Development Soccer" bei Red Bull. Diesen Posten hatte er im Juli aufgegeben.

Nicht mehr Schalke-Trainer: David Wagner. Bildrechte: imago sportfotodienst gmbh

Fußball-Bundesligist Schalke 04 hatte am Sonntagmorgen nach saisonübergreifend 18 Spielen ohne Sieg Trainer David Wagner entlassen. In dieser Saison unterlag Schalke dem FC Bayern historisch mit 0:8 und am Samstag (26.09.2020) auch Werder Bremen 1:3. Im nächsten Spiel muss Schalke am Samstag (03.10.2020) gegen RB Leipzig ran.



Gerüchten zufolge sind Sandro Schwarz, Alexander Zorniger, Manuel Baum und Marc Wilmots heißeste Kandidaten auf die Wagner-Nachfolge.