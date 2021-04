Müller war wie Mats Hummels und Jérôme Boateng von Bundestrainer Joachim Löw im Frühjahr 2019 aussortiert worden. Sein letztes Spiel für die DFB-Elf hatte der unberechenbare Offensivmann Müller im November 2018 bestritten. Wegen starker Leistungen Müllers in dieser Saison nimmt die Zahl derer zu, die eine Rückkehr des Weltmeisters von 2014 fordern. Der scheidende Bundestrainer erklärte kürzlich, sich mit der Personalie zu beschäftigen. Man werde "nochmal alles analysieren, was war, was die Mannschaft braucht. Und dann werden wir eine Entscheidung treffen"

Vor dem EM-Start am 11. Juni stehen für das zuletzt in der WM-Qualifikation gegen Nordmazedonien enttäuschende DFB-Team noch zwei Testspiele an: am 2. Juni gegen Dänemark und am 7. Juni gegen Lettland.