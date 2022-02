Trotz ihrer erst 18 Jahre hat die Studentin der Sportwissenschaft bereits einiges erlebt: In den vergangenen zwei Spielzeiten – die belarussische Liga spielt eine Dreierrunde innerhalb eines Kalenderjahres – lief Sas 38 Mal für den Hauptstadt-Klub auf und erzielte dabei beachtliche 21 Tore für den späteren zweimaligen Vizemeister. Daneben trat die Mittelfeldakteurin bereits fünfmal (ein Tor) mit Minsk in der Champions League an. Seit zwei Jahren gehört sie auch zum Kader der A-Nationalmannschaft (fünf Länderspiele).