Im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel in Hannover ging es natürlich um die Zukunft von RBL-Coach Ralph Hasenhüttl. Bleibt er oder geht er? Bei Bayern München und bei Borussia Dortmund zählt der 50-Jährige laut mehreren Medienberichten zu den Favoriten auf den Trainerposten zur kommenden Saison. Auch wenn es laut "Kicker" (Donnerstagsausgabe) aktuell keinen Kontakt beider Klubs mit Hasenhüttl geben soll.



Der Österreicher selbst will eigentlich in Leipzig weitermachen. "Wir haben ein intensives Jahr hinter uns. In der Zeit haben wir viele Themen sehr gut bearbeitet. Ich sehe mit diesem Verein, mit dieser Mannschaft noch nicht den Punkt, dass wir sagen, wir haben das Limit erreicht", sagte er am Donnerstag. Hasenhüttl hat in Leipzig noch einen Vertrag bis 2019.



Ein klares Bekenntnis zu seinem aktuellen Arbeitgeber ließ er aber vermissen. Die Frage, ob er seinen laufenden Vertrag erfüllen werde, ließ er unbeantwortet. Ein Zeichen des Zweifels beim sonst immer so grundehrlich antwortenden Hasenhüttl? Zuletzt hatte es Berichte über erste Risse im Verhältnis zwischen dem Trainer und den Klub-Bossen gegeben. Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hatte kürzlich erklärt, in manchen Spielen habe "unsere DNA" gefehlt und dass "nicht immer alles rosarot" sei.