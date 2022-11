Ironie als Selbstschutz: "Ich habe geschauspielert"

"Bis in meine 30er konnte man absolut nicht von einem selbstbewussten jungen Mann reden. Ich war unsicher ohne Ende", erzählt Meyer, den man gerne als Kultfigur bezeichnet, weil viele Menschen seine direkte, auch mal derbe und selbstironische Art mögen. "Das haben aber viele nicht bemerkt: Ich habe geschauspielert. Meine Kinder sagen sogar: Du spinnst doch. Von Unsicherheit war also offensichtlich nichts zu spüren."

Schlagfertigkeit muss also nicht zwingend ein Zeichen für Selbstbewusstsein sein. Meyer schreibt man dennoch in schöner Regelmäßigkeit, fast wie bei einem Beinamen, eine "beißende Ironie" zu. "Ich behaupte, das war schlicht und einfach eine Art Selbstschutz und auch ein Hinweis darauf, dass man sich selbst nicht zu wichtig nimmt, auch wenn die Funktion einen in die Öffentlichkeit katapultiert hat. Das hat nie ganz nachgelassen", sagt Meyer. "Mit etwa 50 habe ich aber mitbekommen, dass mir in meinem Fachgebiet niemand mehr etwas vormachen kann."

Die Meistermannschaft des FC Carl Zeiss Jena von 1970: Trainer Georg Buschner (untere Reihe, 3.v.li.) kniet vor dem Pokal. Daneben Jürgen Raab Raab und direkt dahinter steht Hans Meyer. Bildrechte: imago/Camera 4

Meyer wird mit 28 Jahren Buschners Nachfolger bei Carl Zeiss Jena

Allerdings: "Nicht einen richtigen Titel" habe er als Trainer gewonnen, meint Meyer. "Ein richtiger Titel wäre die deutsche Meisterschaft, die DDR-Meisterschaft oder die Weltmeisterschaft gewesen." Ganz trophäenlos ist sein Schaffen jedoch längst nicht geblieben. Meyer, 1942 im damaligen Briesen nahe dem heutigen Teplice geboren, feiert als Spieler und Trainer große Erfolge. Erst in der DDR und dort vor allem beim FC Carl Zeiss Jena.

Der Verteidiger steht im Aufgebot der Meistermannschaften 1968 und 1970, ist aber lediglich Ergänzungsspieler. Direkt im Anschluss beendet er seine Laufbahn und wird Georg Buschners Assistent. Bereits 1971 - mit noch 28 Jahren - beerbt Meyer den mittlerweile zum DDR-Nationaltrainer berufenen Meistermacher Buschner auf der Jenaer Bank.

Vladimir Guzajev gleicht Gerhard Hoppes frühe Führung aus - Carl Zeiss Jena verliert das Finale des Europapokals der Pokalsieger 1981 mit 1:2 gegen Dinamo Tiflis. Bildrechte: IMAGO / WEREK

Finalniederlage gegen Tiflis: "Hans, das kommt nie wieder im Leben"

Zehn Jahre später kassiert er mit Kurbjuweit, Lindemann, Schnuphase, Grapenthin, Vogel, Hopppe, Bielau und Co. die schmerzhafteste Schlappe seiner Laufbahn. "Die einzige sportliche Niederlage, die ich bei meinen vielen Niederlagen schwer verkraftet habe, war nach einer sensationellen Saison 1980/81 das in Düsseldorf verlorene Finale im Europapokal der Pokalsieger", erinnert Meyer an das 1:2 in Düsseldorf gegen die damalige Spitzenmannschaft von Dinamo Tiflis.

Gerhard Hoppe brachte die Thüringer früh in Führung (3.), Vladimir Guzajev glich Mitte der zweiten Halbzeit aus (67.), ehe Vitaly Daraselia den FCC kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit (87.) endgültig aus allen Träumen riss. "Ich wusste: Hans, das kommt nie wieder im Leben."

Auf dem Weg ins Endspiel hatte Jena noch Hochkaräter wie die AS Rom durch den legendären 4:0-Erfolg im Rückspiel, den FC Valencia und Benfica Lissabon besiegt. Der vierte Hochkaräter aus Tiflis war für Meyers Thüringer Bezirksauswahl zu viel. "Ich bin Atheist, aber wahrscheinlich hat der liebe Gott, wenn er denn existiert, dafür gesorgt, dass es dem Atheisten Meyer nicht zu gut geht", bemerkt Meyer.

September 1999: Hans Meyer stellt sich seiner neuen Mannschaft von Borussia Mönchengladbach vor. Bildrechte: imago/WEREK

Gladbach holt Meyer aus Enschede

Nach drei FDGB-Pokalsiegen (1972, 1974, 1980) und vier DDR-Vizemeisterschaften (1973, 1974, 1975, 1981) wird der Diplomsportlehrer 1983 beim FCC gefeuert. Er geht zum Erzrivalen Rot-Weiß Erfurt, anschließend haucht er dem baldigen Pokalfinalisten, Europapokalteilehmer und Vizemeister FC Karl-Marx-Stadt neues Leben ein. Nach der Wende führt ihn sein Weg vom FCK-Nachfolger Chemnitzer FC kurz zurück nach Jena, dann zu Union Berlin, ehe er den niederländischen Klub Twente Enschede 1997 in den UEFA-Cup bringt.



Erst knapp zehn Jahre nach dem Mauerfall ereilt Meyer erstmals der Ruf aus den alten Bundesländern - der bis auf Rang 18 der 2. Bundesliga abgestürzte Traditionsverein Borussia Mönchengladbach holt den damals 56-Jährigen im September 1999 an den Bökelberg. 2001 - durch ein 3:0 gegen Ex-Klub Chemnitz am letzten Spieltag - gelingt der Borussia unter Meyer der Wiederaufstieg. Im Frühjahr 2003 nimmt er bei wieder abstiegsgefährdeten Gladbachern abrupt seinen Hut. Unter Nachfolger Ewald Lienen landen die Fohlen noch auf Rang 12.

Triumph in Berlin: Nach zuvor drei FDGB-Pokalsiegen mit Carl Zeiss Jena führt Hans Meyer (oben rechts mit Co-Trainer Jürgen Raab) den 1. FC Nürnberg zum sensationallen DFB-Pokalsieg. Bildrechte: imago/Zink

2007: Pokal-Sensation mit dem 1. FC Nürnberg

Meyer selbst bewahrt ein Jahr später die ins Wanken geratene Hertha aus Berlin vor dem Bundesliga-Abstieg. 2006 gelingt ihm das gleiche Kunststück beim notorischen Fahrstuhlverein 1. FC Nürnberg. Als Co-Trainer an der Seite: sein langjähriger Jenaer Spieler Jürgen Raab. Und es bleibt nicht bei der erfolgreichen Rettungsmission.



Im Jahr darauf führen sie die Franken sensationell zum DFB-Pokaltriumph in einem dramatischen Finale gegen den frisch gekürten Meister VfB Stuttgart. Dafür hätten die "Club"-Fans Meyer gerne ein Denkmal errichtet, taten es dann aber doch nicht. Ihn selbst dürfte das wenig stören. Von Meyer ist das Zitat überliefert: "Im Fußball baut man dir schnell ein Denkmal, aber genauso schnell pinkelt man es an." Dafür hat er eine Miniaturausgabe des Pokals in Bierglasformat auf seinem Schreibtisch stehen. "Da habe ich meine Stifte drin. Da ich aber relativ wenig schreibe, sehe ich ihn auch selten", sagt Meyer und lacht kokett.

2009 bewahrt Hans Meyer die Gladbacher vor dem Abstieg in die 2. Liga. Damals schon Sportdirektor: Max Eberl. Bildrechte: imago images/Mika Volkmann

In Gladbach endet Meyers Trainerkarriere

"Meyer war der Papa, der einen zusammengefaltet hat und das dann im Büro eine Stunde erklärt hat", beschrieb ihn der frühere FCN-Torwart Raphael Schäfer einmal. Nach dem Rauswurf in Nürnberg heuert die Trainerikone im Herbst 2008 noch einmal in Mönchengladbach an, die Borussia steht als 18. einmal mehr mit dem Rücken zur Wand. Haarscharf - mit nur 31 Punkten und knapp vor Energie Cottbus - entgeht der Klub vom Niederrhein am Saisonende dem neuerlichen Sturz ins Unterhaus. Daraufhin bittet er bei Borussias Sportdirektor Max Eberl um die Auflösung seines eigentlich noch bis 2010 gültigen Vertrages. Es sollte Hans Meyers letztes Trainer-Engagement im Profifußball bleiben. 2011 rückt er ins Gladbacher Präsidium auf. Das Amt hat Meyer noch heute inne.

Sommer 2022: Gladbachs Präsidiumsmitglied Hans Meyer beobachtet eine Trainingseinheit der Borussia. Bildrechte: IMAGO / Kirchner-Media

Geburtstag im engen Familienkreis

"Ich finde täglich Motivation und lebe gerne", sagt er und meint ein Essen mit Freunden, in der Sonne Cappuccino trinken oder sein Sportprogramm mit Radfahren und Rückenschwimmen. Vor kurzem musste er sich einer Halswirbeloperation unterziehen. Seinen Geburtstag feiert Hans Meyer zunächst im engen Familienkreis und mit nur wenigen Freunden.

42 Personen werden es für den Vater und zehnfachen Großvater dann aber doch sein. Allerdings werde es noch weitere Nachfeiern mit verschiedenen Gruppen geben, informierte er im kicker. "Geschenke muss niemand mitbringen, ich habe genug davon", sagt der Jubilar der dpa. "Eine Rede muss auch niemand halten. Diese Laudationen vor einem 80. Geburtstag sind ohnehin ähnlich wie Begräbnisreden: verlogen ohne Ende. Zumindest sagen sie nicht die ganze Wahrheit."

dpa/red