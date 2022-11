"Ich habe in einer unglaublichen Art und Weise durch den Fußball viele schöne Momente gehabt", sagt Hans Meyer im dpa-Interview und ergänzt im kicker: "Ich war fast ein komplettes Glücksschwein." Leistungsfußballer in den 1960er Jahren, 40 Jahre Trainer, mehr als zehn Jahre Präsidiumsmitglied bei Borussia Mönchengladbach, all das hat Meyer auf dem Buckel. In so viele Jahrzehnte passt so vieles: so viele Begegnungen, so viele Anekdoten, so viel, über das sich zu sprechen lohnt.