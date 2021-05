Was sich seit Wochen bereits andeutete, ist nun offiziell: Hansi Flick wird neuer Bundestrainer. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag (25. Mai) mitteilte, wird der 56-Jährige nach der Europameisterschaft (1. Juni bis 11. Juli) die Nachfolge von Joachim Löw antreten, der nach 15 Jahren als Cheftrainer der DFB-Auswahl aus dem Amt scheidet. Flick erhält einen Vertrag bis 2024 und soll nach der WM 2022 in Katar die Nationalmannschaft auch noch bei der Europameisterschaft im eigenen Land betreuen.