Wie hat es Ralph Hasenhüttl geschafft, mit RB Leipzig auch in der zweiten Bundesliga-Saison so erfolgreich zu spielen? Die junge Mannschaft hat trotz der Dreifachbelastung immer noch das berühmte Feuer. "Was man in anderen entzünden möchte, muss in einem selber brennen“, so die lapidare Antwort von Hasenhüttl, der im Gespräch mit MDR-Reporter Thomas Kunze aber betonte, wie neu die Situation auch für ihn persönlich ist. "Ich hatte noch nie diese Dreifachbelastung. Es ist für uns alle Neuland." Das sei auch die große Frage vor der Saison gewesen. Bisher habe die Mannschaft das sehr ordentlich gemacht.