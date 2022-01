Der von RB Leipzig in die Premier League ausgeliehene Stürmer Hee-Chan Hwang kehrt vorerst nicht in die Bundesliga zurück. Die Wolverhampton Wanderers ziehen die Kaufoption und statten den Südkoreaner mit einem Vertrag aus. Das berichten verschiedene englische Medien. Die Ablösesumme soll zwischen 16 und 17 Millionen Euro betragen.

In Leipzig konnte sich Hwang nicht durchsetzen. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Hwang, der am Mittwoch (26.01.2022) seinen 26. Geburtstag feiert, kam in der Saison 2020/2021 in der Bundesliga zu 20 Einsätzen für RB Leipzig, außerdem spielte er sechsmal im DFB-Pokal und erzielte dabei drei Tore. Ende August wurde der südkoreanische Nationalspieler nach England zu den "Wolves" ausgeliehen. Für den Premier-League-Achten aus Wolverhampton traf Hwang in bisher 14 Spielen viermal.