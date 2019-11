Ein dritter Stammspieler wird dem Bundesliga-Zweiten RB Leipzig in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Musste RBL jüngst bereits die längerfristigen Ausfälle von Willi Orban (Knie-Arthroskopie) und Kevin Kampl (Sprunggelenks-OP) hinnehmen, reiht sich nun auch der bereits seit Anfang Oktober an einem Muskelfaserriss am Hüftbeuger laborierende Ibrahima Konaté in die Liste ein.

"Wir haben ein Kontroll-MRT gemacht - und der Heilungsverlauf ist nicht sonderlich gut", musste Cheftrainer Julian Nagelsmann am Freitag (29. November) auf der Spieltagspressekonferenz vor der Reise nach Paderborn mitteilen. Der 20-Jährige hatte zuletzt weiterhin an Restbeschwerden zu knabbern, die eine komplette Rückkehr aufs Feld verhinderten. "Bis zum Trainingsauftakt am 6. Januar muss die Struktur muskulär, und auch was die Sehne angeht, so ausheilen, dass jede Belastung toleriert wird", ergänzte Nagelsmann.



Innenverteidiger Konaté hatte sich die langwierige Verletzung Anfang Oktober bei der 0:2-Heimniederlage in der Champions League gegen Olympique Lyon zugezogen. Der französische U21-Nationalspieler hatte an den ersten fünf Bundesliga-Spieltagen keine einitige Minute verpasst und stand bis zu seiner Verletzung in DFB-Pokal und Königsklasse jeweils in der Startelf.