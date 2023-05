Winkler habe aber "klar formuliert, dass das ein Riesenfehler war und er sich der Ecke, in die er nun gedrängt wird, nicht zugehörig fühlt und so etwas nie mehr machen würde", sagte Zimmermann: "Dass er in dieser Situation aufgrund seiner Sozialisierung übermannt wurde". Der frühere CDU-Politiker hatte Selenskyj am Sonntag (14. Mai) bei Instagram und Facebook als "ehemaligen ukrainischen Schauspieler" bezeichnet und dessen Besuch in Berlin als Grund für Beeinträchtigungen für Touristen genannt.