Der frühere CDU-Politiker Winkler hatte Selenskyj am Sonntag in einem Instagram-Beitrag als "ehemaligen ukrainischen Schauspieler" bezeichnet, ohne den Namen des ukrainischen Präsidenten zu nennen. Gleichzeitig kritisierte er in dem Beitrag die Sperrungen in Berlin aufgrund des Selenskyj-Besuches in der Hauptstadt.