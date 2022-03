Vor dem DFB-Bundestag in Bonn am Freitag (10.03.22) hat Hermann Winkler, Präsident des NOrdostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) den größten Sportverband der Welt zu einem frischen Start aufgerufen. Im Gespräch mit "Sport im Osten", sagte der DFB-Vize: "Der DFB braucht dringend einen Neuanfang, so kann es nicht weitergehen".