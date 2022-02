Spieler im Fokus

Christopher Nkunku ist mit elf Treffern Leipzigs Top-Torschütze. Zudem ist der 24-jährige Franzose einer der komplettesten Spieler in der Bundesliga. Neben seinen eigenen Toren gab er noch sieben Torvorlagen, ist einsatzfreudig (meiste Zweikämpfe bei Leipzig), schnell (Topspeed 35,5 km/h - RB-Bestwert), stark bei Kontern (vier Tore - Ligaspitze) und bei Standards (zwei direkte Freistoßtore - Bundesliga-Bestwert). Nkunku ist möglicherwiese der wertvollste Spieler überhaupt, der noch kein einziges A-Länderspiel bestritten hat. Runner up bei RB Leipzig: André Silva, der in fünf Spielen gegen Hertha BSC schon fünf Tore erzielte.

Auf Seiten der Berliner könnte es Nkunku mit einem echten Youngster zu tun bekommen. Abwehrspieler Linus Gechter wird erst Ende Februar 18 und hat zuletzt gegen den FC Bayern und gegen Fürth seine ersten beiden Startelf-Einsätze im Oberhaus absolviert. Gegen Fürth trug er sich zudem in die Torschützenliste ein und tat dies als bisher einziger 17-Jähriger in dieser Saison. Verletzungsbedingt ist Gechter zuletzt als Innenverteidiger in die Startelf gerutscht, wusste bei seinen Einsätzen trotz der jungen Jahre aber zu überzeugen. Im Hinspiel gegen Hertha BSC traf Nkunku doppelt. (Archiv) Bildrechte: imago images/Picture Point LE

Die Trainer

Nur der FC Bayern holte mit 18 Zählern mehr Punkte als RB Leipzig seit Domenico Tedesco an der Seitenlinie der Sachsen steht (16 Punkte). Mit einem Punkteschnitt von 2,0 pro Spiel steht der 47-Jährige noch vor Ralf Rangnick ganz oben in der RB-Trainerhistorie.

In den ersten vier Spielen und dem Neu-Coach Tayfun Korkut sammelte Hertha immerhin sieben Punkte. Man wähnte sich in Berlin auch dank eines überzeugenden 3:2 gegen Dortmund auf dem richtigen Weg, doch mittlerweile sind die Aussichten nicht mehr ganz so rosig. Die jüngsten drei Spiele, allesamt gegen Teams, die man im Abstiegskampf hätte schlagen müssen, ergaben lediglich einen Zähler. In Summe hat die Hertha unter Korkut in neun Spielen nur neun von 18 Punkten eingefahren - für echten Fortschritt deutlich zu wenig.

Das Hinspiel