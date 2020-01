Nun aber erst mal Gladbach, ein in dieser Saison auf jeden Fall hochkarätiger Gegner. „Das ist ein Spitzenspiel, wir versuchen alles reinzuwerfen“, versprach Nagelsmann. Gladbach habe eine sehr wuchtige Offensive, die sehr variabel sei, deren Spieler aber auch Eins-gegen-Eins-Stuationen gut lösen könnten. „Die Entwicklung in der Hinrunde zeigt ja, dass da sehr gute Arbeit geleistet wird“, lobte er.

Die Statistik spricht für Leipzig: Fünf Siege und zwei Remis sprangen in den bislang sieben Duellen mit der Borussia heraus. Von solchen Rückblicken hält Nagelsmann jedoch genauso wenig, wie von der sogenannten Favoritenrolle, die Gladbach kürzlich den Leipzigern zuschob. „Die hat ja keine Auswirkung auf das Spiel“, betonte er. Entscheidend sei, wie man spielt. Das 3:1 im Hinspiel sei auch kein hundertprozentig verdienter Sieg gewesen, sondern ein Spiel auf Augenhöhe. „Ähnliches erwarte ich auch am Samstag.“

Bildrechte: Picture Point

Personell sieht es für RB in dieser Woche wieder etwas besser aus: Marcel Sabitzer, Konrad Laimer und Lukas Klostermann kehrten ins Mannschaftstraining zurück. „Alle Spieler, die angeschlagen waren, sind wieder fit“, erklärte Nagelsmann, der auch mit dem Training wieder zufrieden ist. Nach der Pleite in Frankfurt hatte der Coach das Engagement seiner Schützlinge bei den Übungseinheiten und dabei vor allem das „Elf gegen Elf“ kritisiert. Diesmal sei es nicht so träge gewesen. „Das war von der Emotionalität her so, wie ich mir das im Training vorstelle.“