Am kommenden Freitag wird auf dem DFB-Bundestag in Bonn ein neuer Präsident gewählt: Bernd Neuendorf und Peter Peters stehen zur Wahl. Neuendorf (60) ist der Präsident des Fußballverbandes Mittelrhein und sitzt bereits im DFB-Vorstand. Er war fünf Jahre lang Staatssekretär im Ministerium für Familie und Sport in Nordrhein-Westfalen, hat aber auch bereits seine Spuren in Sachsen-Anhalt hinterlassen. Dort arbeitete er von 2001 bis 2003 als stellvertretender Chefredakteur der Mitteldeutschen Zeitung. Er gilt als Vertreter der Amateure und hat bereits deren Segen. Auf einer Sitzung sprach sich die Konferenz der 21 Landes- und 5 Regionalverbandspräsidenten bei einer Enthaltung fast einstimmig für Neuendorf aus.

Bernd Neuendorf Bildrechte: IMAGO / PR