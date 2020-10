Im Moment gibt es bei der Finanzierung von neuen Fanprojekten einen Automatismus. Wenn Kommune und Land 50% finanzieren, muss der DFB die übrigen 50% nachschießen. Das ist dem DFB ein Dorn im Auge, deshalb will er in den nächsten zwei Jahren auch keine neuen Fanprojekte finanzieren. Allerdings ist die Finanzierung der Fanprojekte keine freiwillige Leistung des DFB. Es gibt nämlich eine Abmachung mit der Innenministerkonferenz aus dem Jahr 2012. Damals war eine öffentliche Diskussion entbrannt über die hohen Kosten für Polizeieinsätze bei Risikospielen im Fußball. Einige Stimmen forderten eine Kostenbeteiligung der Vereine. Am Ende einigte man sich auf einen Deal. Demnach erwarteten die Innenminister, "dass DFB und DFL über die Erhöhung ihres Anteils für die gemeinsam finanzierten sozialpädagogischen Fanprojekte hinaus, einen festen Beitrag in Höhe von mindestens 10 Millionen Euro […] zur Verfügung stellen." Also jeweils fünf Millionen Euro für DFB und DFL. Nur wenige Zeilen weiter steht in dem Protokoll eine unverhohlene Drohung: Nämlich, dass bei "nicht ausreichender finanzieller Unterstützung der Gewaltprävention eine Kostenbeteiligung an Polizeieinsätzen in den Stadien angestrebt wird." Und das könnte für den DFB und die DFL sehr teuer werden.