Topscorer

Mit 33 Scorerpunkten der Fixpunkt in Leipzigs Offensive: Christopher Nkunku. Bildrechte: dpa Bei RB Leipzig sticht in dieser Saison ein Akteur besonders heraus: Christopher Nkunku. Der Franzose ist in der Form seines Lebens und steht allein in der Bundesliga in dieser Spielzeit bei 33 Scorerpunkten (17 Tore/16 Vorlagen). Einzig Bayern Robert Lewandowski kann bessere Werte vorweisen. Wenig verwunderlich ist das Interesse am 24-jährigen Offensivspieler europaweit groß. Glaubt man den Aussagen von Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff, spielt Nkunku aber auch in der kommenden Saison für RB.

Weniger als die Hälfte - nämlich 14 Scorerpunkte - hat Gladbachs Alassane Plea auf dem Konto. Nach durchwachsenem Saisonstart kam der 1,81 große Mittelstürmer aber, wie das gesamte Team, in den vergangenen Wochen in Fahrt. In den letzten acht Spielen verbuchte Plea vier Treffer und vier Assists. Auch Breel Ebolo ist derzeit in bestechender Form. Der bullige Angreifer traf viermal in den letzten fünf Spielen. In der gesamten Hinrunde kam der Schweizer auf gerade einmal zwei Tore.

Direkter Vergleich

Borussia Mönchengladbachs Bilanz gegen Leipzig ist mehr als ausbaufähig. Die "Fohlen" gewannen nur eines von elf Bundesliga-Spielen - das Heimspiel der vergangenen Saison. Ausgerechnet der Ex-Leipziger Hannes Wolf war es, der am 31. Oktober 2020 das Goldene Tor erzielte.

Auch für Gladbachs Torhüter Yann Sommer gab es gegen RB bisher wenig Grund zur Freude. Bildrechte: IMAGO / kolbert-press Ansonsten gab es für die Rheinländer kaum etwas zu holen. Siebenmal triumphierte Leipzig, dreimal teilten sich die Mannschaften die Punkte. Auch das Hinspiel war eine klare Angelegenheit: Beim Einstand von Tedesco als RB-Trainer sprang ein klarer 4:1-Erfolg heraus. Mönchengladbach hat in seiner langen Bundesliga-Historie gegen keinen anderen Verein eine so schlechte Bilanz

Wie schlägt sich Gladbach vor heimischer Kulisse?

22 der bisher 38 eingespielten Zähler holte die Borussia im eigenen Stadion. Nur zwei der vergangenen neun Heimspiele gewann die Mannschaft von Trainer Adi Hütter (gegen die Kellerkinder Augsburg und Hertha). In dieser Saison kassierte man bereits fünf Niederlagen vor heimischer Kulisse - mehr waren es in nur in der Saison 2010/11. Gegen Leipzig gingen vier der bisherigen fünf Heimspiele verloren.

Wie schlägt sich RB Leipzig auswärts?

RB hat sich mittlerweile zu einer Auswärtsmacht entwickelt. Nachdem die Leipziger bis zum 19. Spieltag (2:0 gegen Stuttgart) auf einen Erfolg in der Fremde warten mussten, läuft es wie am Schnürchen. Die letzten acht Auswärtsspiele (fünf in der Bundesliga, eines im DFB-Pokal und zwei in der Europa League) wurden allesamt gewonnen. Das 2:3 Anfang Februar bei Bayern München war die einzige Auswärtsniederlage unter Domenico Tedesco. Gewinnt RB auch gegen Gladbach würde der vereinsinterne Rekord egalisiert werden.