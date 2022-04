Von den bisherigen elf Duellen zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig gewannen die "Bullen" nur drei. Zwei Spiele endeten remis, sechsmal gewann der BVB. Für neutrale Fans interessant: Wenn diese beiden Mannschaften aufeinander treffen, fallen überdurchschnittlich viele Tore: 37, das sind 3,4 pro Spiel. Im Schnitt fallen in einem Bundesligaspiel etwa drei Tore, wobei dieser Wert in den vergangenen Jahren im Vergleich zu den 2000ern und frühen 2010ern etwas angestiegen ist. Allein Erling Haaland hat schon viermal gegen Leipzig getroffen, ebenso wie Marco Reus. RB-Torwart Peter Gulacsi ist in allen elf Spielen gegen Dortmund aufgelaufen.