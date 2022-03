Der Trend …

… spricht leicht für die Leipziger, die mit 6 Siegen aus 7 Spielen das beste Rückrunden-Team der Bundesliga stellen. Freiburg steht hier auf Rang sechs (11 Punkte).

Wer ist ausgeruhter?

Für RB ist die jetzige Partie die sechste im „Englischen Wochen-Rhythmus“ - Europa League sei Dank. Freiburg hingegen hat 30 zusätzliche Verlängerungs-Pokalminuten in den Beinen und brauchte auch so mehr Kräfte, um die nächste Runde zu erreichen. Man könnte also von einer ausgeglichenen Situation sprechen.

Bester Freiburger Torschütze …

… absolut gesehen ist Vincenzo Grifo (8 Tore). Den besten Flow hat aktuell aber Kevin Schade mit 4 Toren seit Dezember 2021. Der U21-Nationalspieler ist gerade gut unterwegs, sehr beweglich und dringt mit Ball oft gefährlich in den gegnerischen Strafraum ein. Bei RB schwebt absolut und auch aktuell Christopher Nkunku über allem. 25 Tore erzielte er in dieser Saison, in den letzten vier Bundesliga-Partien traf er immer, zuletzt auch im DFB-Pokal.

Starke Torhüter

Sowohl Peter Gulacsi (RB) als auch Mark Flekken (SC) blieben in der Bundesliga zuletzt ohne Gegentor. Mit 80 Prozent parierter Bälle ist Flekken die Nr.1 der Bundesliga. Gulacsi (72 %) liegt in diesem Ranking auf Rang vier.

Schwerwiegende Ausfälle

Freiburg muss auf seinen zentralen Mittelfeldspieler Nicolas Höfler verzichten, der gelbgesperrt ist. Ohne Höfler blieb der SC in dieser und der letzten Saison sieglos (3 Remis, 2 Niederlagen). RB wiederum muss wahrscheinlich auf Abwehrkante Josko Gvardiol verzichten, der sich im Pokalspiel gegen Hannover verletzt hat.

Freiburger Bilanz gegen RB