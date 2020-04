Gegenüber "Sport im Osten" begründete er den Weg der SMK. Nach seiner Aussage habe die DFL ein Konzept vorgelegt, wie sie unter strengen Auflagen die gesundheitlichen und hygienischen Bedingungen einhalten will. "Entscheidend ist, dass wir gesundheitlich und vom Infektionsschutz die Maßgaben einhalten. Das ist jetzt gewährleistet. Durch die Vorlage eines Konzeptes sind unsere Auflagen erfüllt und deshalb steht der Wiederaufnahme des Spielbetriebes nichts entgegen", so Wöller.

Dennoch gibt es auch aus seiner Sicht kritische Punkte. Zum Beispiel mögliche Fan-Ansammlungen vor den Stadien. "Das wollen wir nicht und das würde dem Infektionsschutz zuwider laufen. Deswegen müssen wir entsprechende Vorbereitungen treffen. Hier sind die Vereine ganz klar mit im Boot, die an ihre Fans kommunizieren müssen, nicht vor die Stadien zu kommen", so Wöller. Falls es doch zu solchen Ansammlungen käme, könnten Spiele auch abgesagt werden, so Wöller weiter.