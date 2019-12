Fußball | Bundesliga Instagram-Analyse: Kaum einer von RB Leipzig folgt Red Bull

Kein Zweifel: Fußballerisch gehörte RB Leipzig in diesem Jahr zur absoluten Spitzenklasse in Deutschland. Tabellarisch schlägt sich die gute Arbeit schon in der Bundesliga-Tabellenführung zur Winterpause nieder. In anderen Bereichen haben RB und die Leipziger Spieler allerdings noch Potenzial. Zum Beispiel in den sozialen Netzwerken, allen voran auf der Foto-Plattform Instagram.