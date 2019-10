Demme ist mit der aktuellen Saison zufrieden. Unter Julian Nagelsmann bekommt der defensive Mittelfedspieler viel Einsatzzeit und gehört in der Zentrale von RB Leipzig mit zum Stammpersonal. Auch dem DFB dürfte die aktuelle Form des 27-Jährigen nicht entgangen sein. Eine Nachnominierung für die anstehenden Länderspiele gab es dennoch nicht. Begeistert wird Demme darüber nicht sein, aber schlaflose Nächte scheint ihm die Nichtnominierung trotzdem nicht zu bereiten. Im MDR-Interview sagt er, dass er in der Länderspielpause ein paar Tage in den Urlaub fährt und auch ein wenig das Leben abseits des Fußballplatzes genießen will.