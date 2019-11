Julian Nagelsmann hat sich seit seiner Ankunft in Leipzig gut eingelebt und auch sportlich läuft es bestens: In der Bundeliga steht RB nach 11. Spieltagen auf dem zweiten Tabellenplatz und damit sogar vor Rekordmeister Bayern München. In der Champions League sind die Sachsen sogar Spitzenreiter ihrer Gruppe. Auch im DFB-Pokal hat der Finalist der letzten Saison die Runde der letzten 16 erreicht. Nagelsmann sieht sich daher "insgesamt voll im Soll", obwohl es auch schon eine kleine Leistungsdelle in der Bundeliga (1:1 gegen Leverkusen und Wolfsburg, 1:2-Niederlage in Freiburg) gab. Für den Fußballlehrer allerdings kein Grund nervös zu werden.