Domenico Tedesco soll nun das Ruder herumreißen, die Mannschaft noch in den internationalen Wettbewerb führen. Das wird nicht einfach, wie seine drei Ergebnisse in der Liga andeuteten. Dem starken 4:1 gegen Borussia Mönchengladbach folgten ein 1:1 in Augsburg und eine 0:2-Heimpleite gegen Arminia Bielefeld. Sein Team wirkte vor allem gegen Bielefeld uninspiriert, teilweise trotz deutlich mehr Ballbesitz ratlos. "Ich habe ehrlich gesagt keine Fantasie gehabt, selbst, wenn wir noch eine Stunde gespielt hätten, dass wir auch nur ansatzweise ein Tor schießen", musste Tedesco eingestehen. Der 36-Jährige hat mit Schalke 04 in der Bundesliga schon einmal durchaus für Furore gesorgt. Immerhin gelang es ihm dort, wie auch in Aue oder Moskau, die Mannschaften deutlich zu stabilisieren. In Leipzig nun erhielt er einen Vertrag bis Sommer 2023.