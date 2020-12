Hygienekonzept - ein Wort mit dem, die meisten bis zum April und Mai 2020 nicht viel anfangen konnten. Vielleicht noch als eine Art Putzplan in einer WG oder einen Haushaltsplan mit Reinigung in einer Familie. Im Zuge der Corona-Pandemie aber sah der Sport dort eine Möglichkeit, seine Spiele auszutragen und damit auch an die Medien-Erlöse zu kommen. Die sind mittlerweile die wichtigste Finanzierungsquelle für den kommerzialisierten Sport. Ohne die Fernsehgelder, wie sie aus der guten, alten Zeit, gerne noch genannt werden, hätten die meisten Vereine Existenzprobleme bekommen. Zumindest in der 1. und 2. Liga. In der 3. sind sie eigentlich auf die Zuschauereinnahmen angewiesen, aber auch hier entschied sich eine Mehrheit der Vereine für Geisterspiele.