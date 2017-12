Das Ambiente war schon einmal dem Anlass angemessen: Das WM-Finalstadion von 2006 und Ort des DFB-Pokalendspiels. Im Berliner Olympiastadion feierte RB Leipzig im Mai 2017 den Einzug in die Fußball-Champions-League. Der Aufsteiger hatte seine finanziellen PS sehr ordentlich auf die Straße gebracht und gleich in der Debütsaison in der Bundesliga den direkten Einzug in die Champions League geschafft. In einem Jahr in dem zahlreiche vermeintliche Spitzenklubs schwächelten, nutzte Rasenballsport die Gunst der Stunde. Das junge Team überzeugte von Beginn an, so dass das Erreichen der Königsklasse irgendwann nur noch eine Frage der Zeit war.

