Nach der Wiedervereinigung arbeitete Dörner zunächst im DFB-Nachwuchsbereich sowie im Stab des damaligen Bundestrainers Berti Vogts, ehe er zu Jahresbeginn 1996 bei Werder Bremen zum ersten Ost-Trainer eines West-Bundesligisten wurde. Nach verpatztem Saisonstart war schon im Sommer 1997 Schluss an der Weser. Eine weitere Chance im Fußballoberhaus sollte Hans-Jürgen Dörner nicht mehr bekommen. "Insgeheim habe ich mich schon gefragt: Warum klingelt bei dir nicht auch das Telefon wie bei anderen?", sagte er später einmal dem kicker.



In den folgenden Jahren verschlug es ihn noch zum FSV Zwickau, zu Al-Ahly Kairo, zum VfB Leipzig und dem Radebeuler BC. 2013 wurde er Mitglied des Aufsichtsrates von Dynamo Dresden und zum Ehrenspielführer des Vereins gewählt. Am 11. Oktober 2019 folgte Dörners Aufnahme in die "Hall of Fame" des Deutschen Fußballs.