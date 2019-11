Nach der Pause zog der MSV das Tempo an. In der 62. Minute lenkte USV-Schlussfrau Inga Schuldt einen Kopfball der Duisburger gerade noch über die Querlatte. Erst nach 75 Minuten konnte Jena seine Abwehr stabilisieren und selbst offensive Akzente setzen. Dabei strich ein Schuss von Merza Julević nur knapp über die Querlatte (77.), kurz darauf schaffte es Christin Meyer im Strafraum nicht, MSV-Keeperin Carolin-Sophie Härling mit ihrem Schuss zu überwinden (78.). In der 84. Minute musste Schuldt nochmals ihre Klasse bei einem Versuch der Duisburgerinnen aufbieten. Kurz vor dem Abpfiff fast noch die Jenaer Führung: Nach einer Ecke konnte Duisburg den Ball nicht klären, Isabelle Knipp setzte im Gedränge zum Torschuss an - traf aber nur den Pfosten (90.+2).