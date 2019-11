In den ersten zehn Minuten hatten die Gäste aus Baden die Kontrolle über das Spiel. Nach fünf Minuten musste Jenas Defensive zum ersten Mal durchatmen, als zwei Sanderinnen aus kurzer Distanz den Einschuss verpassten. "Zu Beginn des Spiels hatten wir ein paar Probleme, die richtigen Räume zu finden. Sand hat das clever gemacht", so Jenas Trainer Christopher Heck. Mit zunehmender Dauer wurden die Blau-Weißen aktiver. Da auch die Sanderinnen defensiv nicht sicher standen, griff die Heimmannschaft früh an, eroberte ein ums andere Mal den Ball und konnte sich gute Gelegenheiten zum Abschluss erspielen. Jitka Chlastáková hatte nach 22 Minuten die erste Chance zur Führung, scheiterte jedoch an SCS-Torhüterin Manon Klett.

"Wir sind mit einem guten Gefühl in die Kabine gegangen", so Heck nach Abpfiff. Nur wurden die Hoffnungen auf einen Punktgewinn durch einen Doppelschlag kurz nach Wiederanpfiff zunichte gemacht. In der 47. Minute fasste sich Dina Blagojevic aus gut 25 Metern ein Herz, zog aus zentraler Position ab zur Führung. Nur wenig später das 0:2: ein Freistoß wurde zunächst geblockt, aus der Drehung traf Ricarda Schaber den Ball perfekt, welcher unhaltbar für Sarah Hornschuch im Jenaer Gehäuse ins rechte Toreck einschlug (58.)



"Es ist bitter, dass wir wieder innerhalb weniger Minuten zwei Gegentore bekommen. Die Stürmerinnen dürfen im Zentrum nicht so frei zum Schuss kommen, das müssen wir besser verteidigen", so Heck verärgert nach Abpfiff.