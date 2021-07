Von großen Kampfansagen in Richtung München sah Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff bei der Pressekonferenz allerdings ab. "Der FC Bayern ist der FC Bayern. Er bleibt die klare Nummer eins in Deutschland. Wir greifen auch jetzt nicht die Bayern an", so Mintzlaff: "Wir haben ihnen etwas in die Tasche gegriffen. Das war das Einzige, was wir gemacht haben." Leipzig hatte Verteidiger Dayot Upamecano im Sommer für kolportierte 42 Millionen Euro gen München ziehen lassen. Auch für Ex-Coach Julian Nagelsmann soll es eine Rekord-Ablöse im Trainerbereich gegeben haben.