Große Ehre für DDR-Rekordtorschütze Joachim Streich: Der Magdeburger wird in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen. Der 70-Jährige wurde am Freitag (26.11.2021) ebenso wie Trainer-Legende Udo Lattek, WM-Rekord-Torschütze Miroslav Klose, der 1954er-WM-Held Horst Eckel sowie 1990er-Weltmeister Jürgen Kohler als neueste Mitglieder der Fußball-Ruhmeshalle des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund gewählt.

"Macht mich stolz"

Eine Jury aus 24 Sportjournalistinnen und Sportjournalisten wählte das Quintett aus. Zur Wahl standen ausschließlich Fußball-Persönlichkeiten, die die ihre Karriere bereits mindestens fünf Jahre beendet hatten.



"Das macht mich stolz. Auf so einen Anruf wartet man ja nicht. Das muss ich jetzt erstmal verarbeiten", sagte Streich, der zu seinem 70. Geburtstag in diesem Jahr bereits eine Ehrentafel in der Magdeburger MDCC-Arena sowie eine Ehrennadel des Landes Sachsen-Anhalt erhalten hatte.

DDR-Rekordspieler und -Torschütze

Streich, der vor allem im Trikot des 1. FC Magdeburg berühmt wurde, ist mit 98 Spielen in der DDR-Nationalmannschaft Rekordnationalspieler der DDR. Mit 229 Toren in der DDR-Oberliga und 53 Toren im DDR-Trikot ist der 1,73 Meter große Angreifer auch hier Rekordhalter. Joachim Streich bei seiner Ehrung zum Fußballer des Jahres der DDR 1979. Bildrechte: imago/Camera 4

Bisher u.a. Dörner, Sammer, Ballack in der Hall of Fame