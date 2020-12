RB Leipzig hat den Vertrag mit Nachwuchstalent Joscha Wosz verlängert. Wie der Verein am Donnerstag per Twitter mitteilte, unterschrieb der 18-jährige Mittelfeldspieler einen neuen Kontrakt bis 2024. Der Vertrag des Offensivspielers wäre zum Ende der Saison ausgelaufen.

Wosz ist der Neffe des früheren DDR- und BRD-Nationalspielers Dariusz Wosz, der beim Halleschen FC das kicken lernte. Auch Joscha Wosz fing beim HFC an, wechselte aber bereits als 13-jähriger 2015 nach Leipzig. Hier durchlief er die Nachwuchsmannschaften. Sein Bundesliga-Debüt feierte er in dieser Saison beim 4:0-Sieg gegen Schalke. Zudem durfte er beim 2:0-Sieg gegen Bremen für 25 Minuten ran. In den Spieltags-Kader von RB schaffte es der 1,73-Meter-Spieler in acht Bundesliga- und sieben Champions-League-Partien. So reiste er mit den Leipzigern auch im Sommer zum CL-Finalturnier nach Lissabon, blieb dort aber ohne Einsatz.