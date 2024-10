Wie Nagelsmann berichtete, hatte Mintzlaff ihn vor der Bekanntgabe des Klopp-Coups angerufen und ihn persönlich darüber informiert. Am Freitagabend (11.10.2024) spielt die deutsche Nationalmannschaft (20.45 Uhr/im Ticker und komplett live hören) in der Nation League in Bosnien-Herzegowina.